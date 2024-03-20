Удалова (Очкина) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1887
Сын: Удалов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Удалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Полякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1892
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1893
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1895
Дочь: Антонова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1898
Дочь: Удалова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1903
Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940