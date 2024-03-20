Удалова (Очкина) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Очкина) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1887

Сын: Удалов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Удалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Полякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1892

Сын: Удалов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.12.1893

Сын: Удалов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.10.1895

Дочь: Антонова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.03.1898

Дочь: Удалова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Удалов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Удалов Николай Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удалов Николай Иванович

Смерть
1940
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