Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

15.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Удалов Николай Иванович

Мать: Удалова (Очкина) Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир

Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Смирнов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир

Рождение ребёнка
07.09.1917

Сын: Смирнов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир

Смерть
15.08.1971

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