Смирнова (Удалова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти15.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Владимир
Рождение ребёнка
07.09.1912
Сын: Смирнов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир
Рождение ребёнка
07.09.1917
Сын: Смирнов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир
Смерть
15.08.1971