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Удалов Борис Николаевич

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

11.12.1893

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1893

Отец: Удалов Николай Иванович

Мать: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
21.03.1942
Никольское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Воинское звание: техник-интендант 2 ранга Последнее место службы: 155 сд 659 сп Жена Удалова Е. С. Саранск ул. Володарского, 38
Захоронение (военное)
?.03.1942
Липинское, Нелидовский, Тверская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie89733314/ Документы о захоронении Удалов Борис Николаевич Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1893 Воинское звание: рядовой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова Елена С.