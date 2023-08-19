Удалов Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1893
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1893
Смерть
21.03.1942
Никольское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Воинское звание: техник-интендант 2 ранга Последнее место службы: 155 сд 659 сп Жена Удалова Е. С. Саранск ул. Володарского, 38
Захоронение (военное)
?.03.1942
Липинское, Нелидовский, Тверская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie89733314/ Документы о захоронении Удалов Борис Николаевич Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1893 Воинское звание: рядовой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удалова Елена С.