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Лейпи (Гордиенко) Людмила
Лейпи (Гордиенко) Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гордиенко Борис
Мать
Гордиенко (Иванова) Елена Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гордиенко Борис
Мать:
Гордиенко Елена Васильевна
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