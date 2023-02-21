Гордиенко (Иванова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Василий Павлович
Мать: Иванова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Виктор
Отец ребёнка: Гордиенко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Владимир
Отец ребёнка: Гордиенко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейпи Людмила
Отец ребёнка: Гордиенко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордиенко Борис
Смерть
Неизвестно