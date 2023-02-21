Гордиенко (Иванова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Иванова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Василий Павлович

Мать: Иванова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Виктор

Отец ребёнка: Гордиенко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Владимир

Отец ребёнка: Гордиенко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейпи Людмила

Отец ребёнка: Гордиенко Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Борис

Смерть
Неизвестно
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