Гордиенко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Виктор
Мать ребёнка: Гордиенко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Владимир
Мать ребёнка: Гордиенко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейпи Людмила
Мать ребёнка: Гордиенко Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно