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Семиколенов Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

16.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Семиколенов Егор Григорьевич

Мать: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879

Жена: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1879

Дочь: (Семиколенова) Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Алексеева (Семиколенова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Семиколенов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Смерть
16.02.1887
Похороны
17.02.1887

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