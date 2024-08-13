Семиколенов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти16.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
21.12.1879
Дочь: (Семиколенова) Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1881
Рождение ребёнка
15.10.1884
Рождение ребёнка
09.11.1886
Сын: Семиколенов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна
Смерть
16.02.1887
Похороны
17.02.1887