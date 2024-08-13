Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
21.12.1879
Дочь: (Семиколенова) Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
15.10.1884
Дочь: Алексеева (Семиколенова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1886
Сын: Семиколенов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович