Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Лелекова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Семиколенов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
21.12.1879

Дочь: (Семиколенова) Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Алексеева (Семиколенова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Семиколенов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Семиколенов Дмитрий Егорович

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