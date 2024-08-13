Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти09.03.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиколенов Филипп Егорович
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Семиколенова) Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семиколенова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Семиколенов Андрей Егорович
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семиколенов Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семиколенов Семен Егорович
Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич
Смерть
09.03.1890
Похороны
10.03.1890