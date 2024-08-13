Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиколенов Филипп Егорович

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Семиколенова) Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семиколенова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Семиколенов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Семиколенов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Семиколенов Семен Егорович

Отец ребёнка: Семиколенов Егор Григорьевич

Смерть
09.03.1890
Похороны
10.03.1890

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