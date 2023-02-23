Николаева Васса Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти10.06.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лапенкова Матрена Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Майорова Елена Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Гликерия Кузьминична
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Тихонова Соломония Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Осипова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Егорова Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Леонтьева Наталья Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Сын: Килячков - Николаев Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Дочь: Пушкина Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович