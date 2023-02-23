Николаева Васса Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Васса Мироновна

Николаева Васса Мироновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

10.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лапенкова Матрена Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Майорова Елена Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Гликерия Кузьминична

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1874

Дочь: Тихонова Соломония Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1877

Дочь: Осипова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1881

Дочь: Егорова Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1883

Дочь: Леонтьева Наталья Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Килячков - Николаев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1891

Дочь: Пушкина Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.06.1908
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close