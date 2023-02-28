Пушкина Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения15.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891
Бракосочетание
08.?.1910
Рождение ребёнка
27.06.1911
Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1912
Сын: Пушкин Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1915
Сын: Пушкин Вов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1919
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно