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Пушкина Евдокия Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891

Отец: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать: Николаева Васса Мироновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1910

Муж: Пушкин Дмитрий Ерастович

Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Пушкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1912

Сын: Пушкин Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1915

Сын: Пушкин Вов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1919

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Пушкин Дмитрий Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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