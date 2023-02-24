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Пушкин ВОВ Георгий Дмитриевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

03.04.1915

Дата смерти

04.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1915

Отец: Пушкин Дмитрий Ерастович

Мать: Пушкина Евдокия Николаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
Балашовский РВК, Саратовская обл., Балашовский р-н
Смерть
04.04.1945
Германия , Нидерлеме , Deutschland , Niederlehme
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