Пушкин ВОВ Георгий Дмитриевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения03.04.1915
Дата смерти04.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1915
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
Балашовский РВК, Саратовская обл., Балашовский р-н
Смерть
04.04.1945
Германия , Нидерлеме , Deutschland , Niederlehme