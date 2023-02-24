Пушкин Дмитрий Ерастович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения19.10.1887
Дата смертиДо 1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1910
Рождение ребёнка
27.06.1911
Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1912
Сын: Пушкин Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1915
Сын: Пушкин Вов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1919
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1987