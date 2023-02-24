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Пушкин Дмитрий Ерастович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

19.10.1887

Дата смерти

До 1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1910

Жена: Пушкина Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Пушкин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1912

Сын: Пушкин Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1915

Сын: Пушкин Вов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1919

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Пушкина Евдокия Николаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1987
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