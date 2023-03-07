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Леонтьева Наталья Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883

Отец: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать: Николаева Васса Мироновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1907

Муж: Леонтьев Степан Аверьянович

Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Леонтьев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Леонтьев Вов Александр Степанович

Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1920

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Леонтьев Иван Степанович

Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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