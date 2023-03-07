Леонтьева Наталья Николаева
Место рождения
Дата рождения13.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883
Бракосочетание
11.?.1907
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Леонтьев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Леонтьев Вов Александр Степанович
Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович
Рождение ребёнка
12.11.1920
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1925
Отец ребёнка: Леонтьев Степан Аверьянович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно