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Леонтьев Степан Аверьянович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886

Отец: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Мать: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1907

Жена: Леонтьева Наталья Николаева

Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Леонтьев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Леонтьев Вов Александр Степанович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1920

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Леонтьев Иван Степанович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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