Леонтьев Степан Аверьянович
Место рождения
Дата рождения25.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886
Бракосочетание
11.?.1907
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Леонтьев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Леонтьев Вов Александр Степанович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева
Рождение ребёнка
12.11.1920
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1925
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Николаева
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно