Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Бракосочетание
17.?.1886
Рождение ребёнка
25.12.1886
Сын: Леонтьев Степан Аверьянович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
07.07.1889
Сын: Леонтьев Прокофий Аверьянович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
26.08.1890
Дочь: Алексеева Наталья Леонтьева
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Леонтьев Павел Аверьянович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Анна Аверьяновна
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
09.04.1898
Сын: Леонтьев Василий Аверьянович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Неонилла Аверьяновна
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Леонтьев Федор Аверьянович
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Клавдия Аверьяновна
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева
Смерть
Неизвестно