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Леонтьев Аверкий Леонтьевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: Леонтьева Матрена Михайловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1886

Жена: Леонтьева Наталья Кунтелева

Рождение ребёнка
25.12.1886

Сын: Леонтьев Степан Аверьянович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Леонтьев Прокофий Аверьянович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1890

Дочь: Алексеева Наталья Леонтьева

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Леонтьев Павел Аверьянович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Анна Аверьяновна

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1898

Сын: Леонтьев Василий Аверьянович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Неонилла Аверьяновна

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Леонтьев Федор Аверьянович

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Клавдия Аверьяновна

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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