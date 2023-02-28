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Леонтьева Наталья Кунтелева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кунтелев Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1886

Муж: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.12.1886

Сын: Леонтьев Степан Аверьянович

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Леонтьев Прокофий Аверьянович

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1890

Дочь: Алексеева Наталья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Леонтьев Павел Аверьянович

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1898

Сын: Леонтьев Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Неонилла Аверьяновна

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Леонтьев Федор Аверьянович

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Клавдия Аверьяновна

Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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