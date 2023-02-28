Леонтьева Наталья Кунтелева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кунтелев Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.?.1886
Рождение ребёнка
25.12.1886
Сын: Леонтьев Степан Аверьянович
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.07.1889
Сын: Леонтьев Прокофий Аверьянович
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.08.1890
Дочь: Алексеева Наталья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Леонтьев Павел Аверьянович
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.04.1898
Сын: Леонтьев Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Неонилла Аверьяновна
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Леонтьев Федор Аверьянович
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Клавдия Аверьяновна
Отец ребёнка: Леонтьев Аверкий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно