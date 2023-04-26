Майорова Елена Николаева
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1889
Село Телятниково , Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Майоров Михаил Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1896
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1899
Сын: Майоров Федор-1 Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1905
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1907
Дочь: Майорова Анна Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1910
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1912
Сын: Майоров Федор-2 Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Смерть
Неизвестно