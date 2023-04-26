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Майорова Елена Николаева

Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать: Николаева Васса Мироновна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1889

Муж: Майоров Степан Иванович

Село Телятниково , Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Майоров Михаил Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Майоров Семен Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Майоров Федор-1 Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Майоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1907

Дочь: Майорова Анна Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1910

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Майоров Федор-2 Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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