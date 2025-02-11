Майоров Степан Иванович Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Майоров Степан Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1871, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Супруги
Майорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Дети
Майоров Михаил Степанович07.11.1891 г.р.
(Майорова) Пелагея Степановна01.10.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: ?

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
10.11.1889

Жена: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Майоров Михаил Степанович

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: (Майорова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Майоров Семен Степанович

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Майоров Федор-1 Степанович

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Майоров Иван Степанович

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
16.08.1907

Дочь: Майорова (Майорова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
22.06.1910

Дочь: (Майорова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Майоров Федор-2 Степанович

Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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