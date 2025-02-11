Майоров Степан Иванович
мужской, родился Около 1871, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
Супруги
Майорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Дети
Майоров Михаил Степанович07.11.1891 г.р.
(Майорова) Пелагея Степановна01.10.1894 г.р.Показать еще 6
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Комментарий
Бракосочетание
10.11.1889
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Майоров Михаил Степанович
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: (Майорова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
01.09.1896
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
19.04.1899
Сын: Майоров Федор-1 Степанович
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
26.09.1905
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
16.08.1907
Дочь: Майорова (Майорова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
22.06.1910
Дочь: (Майорова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Рождение ребёнка
13.04.1912
Сын: Майоров Федор-2 Степанович
Мать ребёнка: Майорова Елена Кузьминична Николаева
Смерть
Неизвестно