Майоров Семен Степанович
мужской, родился 01.09.1896, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецМайоров Степан ИвановичОколо 1871 г.р.
МатьМайорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Дети
(Майорова) Раиса Семеновна20.02.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1896
Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: (Майорова) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно