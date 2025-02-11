Майоров Семен Степанович 01.09.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Майоров Семен Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.09.1896, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Майоров Степан ИвановичОколо 1871 г.р.
Мать
Майорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Дети
(Майорова) Раиса Семеновна20.02.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1896

Отец: Майоров Степан Иванович

Мать: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: (Майорова) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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