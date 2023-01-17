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Майорова Вера Серова

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: Серов Кирилл Герасимович

Мать: Серова Серафима Никаноровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Майоров Семен Степанович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1926

Сын: Егоров Константин Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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