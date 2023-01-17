Майорова Вера Серова
Место рождения
Дата рождения20.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Майоров Семен Степанович
Рождение ребёнка
23.09.1926
Сын: Егоров Константин Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно