Майоров Федор-1 Степанович 19.04.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Майоров Федор-1 Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.04.1899, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Майоров Степан ИвановичОколо 1871 г.р.
Мать
Майорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Супруги
Майорова Ксения Константиновна Лупова20.01.1899 г.р.
Дети
(Майорова) Елена Федоровна19.08.1919 г.р.
(Майорова) Антонина Федоровна04.09.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899

Отец: Майоров Степан Иванович

Мать: Майорова Елена Кузьминична Николаева

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Ксения Константиновна Лупова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Ксения Константиновна Лупова

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Майорова) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Майорова Ксения Константиновна Лупова

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
04.09.1925

Дочь: (Майорова) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Майорова Ксения Константиновна Лупова

Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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