Майоров Федор-1 Степанович
мужской, родился 19.04.1899, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецМайоров Степан ИвановичОколо 1871 г.р.
МатьМайорова Елена Кузьминична Николаева1870 г.р.
Супруги
Майорова Ксения Константиновна Лупова20.01.1899 г.р.
Дети
(Майорова) Елена Федоровна19.08.1919 г.р.
(Майорова) Антонина Федоровна04.09.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Майорова) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Майорова Ксения Константиновна Лупова
Рождение ребёнка
04.09.1925
Дочь: (Майорова) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Майорова Ксения Константиновна Лупова
Смерть
Неизвестно