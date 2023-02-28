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Тихонова Соломония Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874

Отец: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать: Николаева Васса Мироновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1893

Муж: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: Наскина Екатерина Тихонова

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1903

Сын: Тихонов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Тихонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тихонов Вов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1909

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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