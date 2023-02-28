Тихонова Соломония Николаева
Место рождения
Дата рождения26.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874
Бракосочетание
05.?.1893
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: Наскина Екатерина Тихонова
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
04.02.1903
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Тихонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тихонов Вов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1909
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно