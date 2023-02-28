Тихонов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1903
Рождение ребёнка
15.02.1925
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Тихонова Неонилла Томбасова
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Тихонова Неонилла Томбасова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно