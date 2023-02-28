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Тихонов Семен Алексеевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1903

Отец: Тихонов Алексей Степанович

Мать: Тихонова Соломония Николаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1925

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Тихонова Неонилла Томбасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Тихонова Неонилла Томбасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Неонилла Томбасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Неонилла Томбасова

Смерть
Неизвестно
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