(Ермилов) Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Рождение ребёнка
28.05.1822 ст.
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно