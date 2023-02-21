(Ермилов) Иван Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ермилов) Иван Ермилович

(Ермилов) Иван Ермилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: (ермилов) Ермила Петрович

Мать: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Ермилов Василий Иванович

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Ермилов Иван Иванович

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.05.1822 ст.

Сын: Ермилов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (ермилова) Василиса Павловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (ермилова) Василиса Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close