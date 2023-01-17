(Ермилова) Анна Лавреньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермилова) Анна Лавреньтьевна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Лаврентий Макарович

Мать: Алёна(Елена) Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790 ст.

Сын: (ермилов) Степан Ермилович

Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: (ермилов) Иван Ермилович

Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: (ермилов) Василий Ермилович

Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ермиловна

Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ермиловна

Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ермилов) Ермила Петрович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1818 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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