(Ермилова) Анна Лавреньтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смерти1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Лаврентий Макарович
Мать: Алёна(Елена) Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790 ст.
Сын: (ермилов) Степан Ермилович
Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: (ермилов) Василий Ермилович
Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ермиловна
Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ермиловна
Отец ребёнка: (ермилов) Ермила Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818 ст.