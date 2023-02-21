(Ермилова) Василиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермилова) Василиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Ермилов Василий Иванович

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Ермилов Иван Иванович

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.05.1822 ст.

Сын: Ермилов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ермилов) Иван Ермилович

Смерть
Неизвестно
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