(Ермилова) Василиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Рождение ребёнка
28.05.1822 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: (ермилов) Иван Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно