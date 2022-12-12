(Ермилов) Ермила Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790 ст.
Сын: (ермилов) Степан Ермилович
Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: (ермилов) Василий Ермилович
Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ермиловна
Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ермиловна
Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822 ст.