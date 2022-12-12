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(Ермилов) Ермила Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: (ермилов) Петр Григорьевич

Мать: (ермилова) Анисья Герасимовна

Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790 ст.

Сын: (ермилов) Степан Ермилович

Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: (ермилов) Иван Ермилович

Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: (ермилов) Василий Ермилович

Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ермиловна

Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ермиловна

Мать ребёнка: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (ермилова) Анна Лавреньтьевна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1822 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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