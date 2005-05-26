Маковников Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1948
Дата смерти26.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1948
Рождение ребёнка
18.04.1971
Сын: Маковников Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Маковникова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Калмыкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Маковникова Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.2005