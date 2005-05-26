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Маковников Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1948

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1948

Отец: Маковников Афанасий Сергеевич

Мать: Маковникова Пелагея Аристарховна

Рождение ребёнка
18.04.1971

Сын: Маковников Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Маковникова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Калмыкова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Маковникова Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковникова Любовь Федоровна

Смерть
26.05.2005
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