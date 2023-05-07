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Маковников Афанасий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1913

Дата смерти

05.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1948

Сын: Маковников Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна

Рождение ребёнка
14.10.1951

Сын: Маковников Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Моисеева Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна

Смерть
05.03.1991
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