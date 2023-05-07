Маковников Афанасий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1913
Дата смерти05.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1948
Сын: Маковников Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна
Рождение ребёнка
14.10.1951
Сын: Маковников Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Моисеева Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Маковникова Пелагея Аристарховна
Смерть
05.03.1991