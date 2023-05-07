Маковникова (Пономарева) Пелагея Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковникова (Пономарева) Пелагея Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

23.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: Пономарев Аристарх

Мать: Пономарева Варвара

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Верещагина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Верещагин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1948

Сын: Маковников Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.10.1951

Сын: Маковников Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Моисеева Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич

Смерть
23.05.1982
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