Маковникова (Пономарева) Пелагея Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1913
Дата смерти23.05.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Отец: Пономарев Аристарх
Мать: Пономарева Варвара
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Верещагина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Верещагин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1948
Сын: Маковников Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.10.1951
Сын: Маковников Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Моисеева Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Маковников Афанасий Сергеевич
Смерть
23.05.1982