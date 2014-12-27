Моисеева (Маковникова) Елена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1957
Дата смерти27.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Моисеева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Моисеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1987
Дочь: Субхангулова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Моисеев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2014