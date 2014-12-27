Моисеева (Маковникова) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Маковникова) Елена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1957

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957

Отец: Маковников Афанасий Сергеевич

Мать: Маковникова Пелагея Аристарховна

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Моисеева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Моисеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1987

Дочь: Субхангулова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Моисеев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Николай Иванович

Смерть
27.12.2014