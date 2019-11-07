Маковникова (Вяхирева) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковникова (Вяхирева) Любовь Федоровна

Маковникова (Вяхирева) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1950

Дата смерти

07.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1971

Сын: Маковников Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Маковников Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Калмыкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Маковников Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковников Александр Афанасьевич

Смерть
07.11.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close