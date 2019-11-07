Маковникова (Вяхирева) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1950
Дата смерти07.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1971
Сын: Маковников Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Маковников Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Калмыкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Маковников Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2019