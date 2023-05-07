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Маковников Виталий Валерьевич
Маковников Виталий Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.1971
Пол
Мужской
Отец
Маковников Александр Афанасьевич
1948 г.р.
Мать
Маковникова (Вяхирева) Любовь Федоровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1971
Отец:
Маковников Александр Афанасьевич
Мать:
Маковникова Любовь Федоровна
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