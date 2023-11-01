(Катунина) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катунина) Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Катунин Однодв. Д.журавинки Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Максимовна

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Стефан Максимович

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пыжев Иван Максимович

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Максим Дементьевич

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