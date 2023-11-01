(Катунина) Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Катунин Однодв. Д.журавинки Федот
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Максимовна
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пыжев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Пыжев Максим Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно