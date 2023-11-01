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Пыжев Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пыжев Максим Дементьевич

Мать: (Катунина) Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Пыжева) Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

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