Пыжев Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Иван Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Пыжева) Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пыжев Ефим Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна