(Пыжева) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Пыжев Максим Дементьевич

Мать: Евдокия Федотовна

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