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(Пыжева) Екатерина Максимовна
(Пыжева) Екатерина Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Пол
Женский
Отец
Пыжев Максим Дементьевич
1763 г.р.
Мать
(Катунина) Евдокия Федотовна
1765 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Пыжев Максим Дементьевич
Мать:
Евдокия Федотовна
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