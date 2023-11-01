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Пыжев Максим Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пыжев Дементий Емельянович

Мать: (Турченова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Пыжева) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Пыжева) Мелания Максимовна

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Пыжева) Ксения Максимовна

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Стефан Максимович

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пыжев Иван Максимович

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Григорий Максимович

Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна

Смерть
1821

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