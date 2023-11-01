Пыжев Максим Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Пыжева) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Пыжева) Мелания Максимовна
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Пыжева) Ксения Максимовна
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пыжев Григорий Максимович
Мать ребёнка: (Катунина) Евдокия Федотовна
Смерть
1821