Пыжев Стефан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Пыжева) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пыжев Максим
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
1840