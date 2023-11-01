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Пыжев Стефан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пыжев Максим Дементьевич

Мать: (Катунина) Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Пыжева) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Игнат Стефанович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пыжев Максим

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Ирина

Смерть
1840

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