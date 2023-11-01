Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Пыжева) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пыжев Максим
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжева) Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович