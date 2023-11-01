Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Пыжева) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Игнат Стефанович

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пыжев Максим

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжева) Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Максимович

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