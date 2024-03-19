Конжигулов Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Конжигулов Александр Степанович
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.
Дочь: Конжигулова Александра Степановна
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.
Дочь: Конжигулова Мария Степановна
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.
Дочь: Бушуева Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Конжигулов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Конжигулов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Конжигулов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Конжигулова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конжигулов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна
Смерть
1977