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Конжигулов Степан Федорович

Место рождения

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: Конджигулов Федор Архипович

Мать: Конджигулова Гликерия Минеевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1914

Жена: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Конжигулов Александр Степанович

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.

Дочь: Конжигулова Александра Степановна

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.

Дочь: Конжигулова Мария Степановна

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.

Дочь: Бушуева Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Конжигулов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Конжигулов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Конжигулов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Конжигулова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конжигулов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Конжигулова Фекла Георгиевна

Смерть
1977
Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
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