Конджигулов Федор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Конжигулов Степан Федорович
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Дочь: Конджигулова Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Дочь: Конджигулова Апполинария Федоровна
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Сын: Конджигулов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Дочь: Конджигулова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Дочь: Конджигулова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Дочь: Конджигулова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Сын: Конджигулов Константин Федорович
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Сын: Конджигулов Иван Федорович
Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна