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Конджигулов Федор Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1875 г.р.
1890 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1876 ст.

Отец: Конджигулов Архип Михайлович

Мать: Конджигулова (Барсукова) Мария Семеновна

Бракосочетание
25.10.1895 ст.

Жена: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Конжигулов Степан Федорович

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Конджигулова Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Конджигулова Апполинария Федоровна

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Конджигулов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Конджигулова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Конджигулова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Конджигулова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Конджигулов Константин Федорович

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Сын: Конджигулов Иван Федорович

Мать ребёнка: Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.05.1910 ст.

Жена: Конджигулова (Безпалова) Евдокия Николаевна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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