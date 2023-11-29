Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смерти1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Конжигулов Степан Федорович
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Дочь: Конджигулова Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Дочь: Конджигулова Апполинария Федоровна
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Сын: Конджигулов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Дочь: Конджигулова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Дочь: Конджигулова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Дочь: Конджигулова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Сын: Конджигулов Константин Федорович
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович
Сын: Конджигулов Иван Федорович
Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович