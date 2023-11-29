Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конджигулова (Стрельцова) Гликерия Минеевна

Место рождения

Тулата, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулата, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
25.10.1895 ст.

Муж: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Конжигулов Степан Федорович

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Конджигулова Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Конджигулова Апполинария Федоровна

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Конджигулов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Конджигулова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Конджигулова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Конджигулова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Конджигулов Константин Федорович

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Сын: Конджигулов Иван Федорович

Отец ребёнка: Конджигулов Федор Архипович

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1909 ст.
Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

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