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Конжигулов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

27.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Конжигулов Степан Федорович

Мать: Конжигулова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Конжигулова Галина Александровна

Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Конжигулова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Конжигулов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конжигулова Мария Васильевна

Смерть
27.03.1945
Цукуа, Польша
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