Конжигулов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914 ст.
Дата смерти27.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Конжигулова Галина Александровна
Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Конжигулова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Конжигулов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Конжигулова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1945
Цукуа, Польша