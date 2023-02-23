Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Даниловна

Евдокия Даниловна

avatar

Место рождения

Морд. Канадей, Россия

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Морд. Канадей, Россия
Бракосочетание
12.?.1868

Муж: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1870

Дочь: Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Дорогов Митрофан Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Феодсия Родионовна

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Дорогов Сергей Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.03.1882

Дочь: Мария Родионовна

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1884

Сын: Дорогов Федор Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Дорогов Андрей Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Дорогов Анисим Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Дорогов (выд. 6.09.37.) Максим Родионович

Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич

Бракосочетание
09.?.1900

Муж: Сергеев Герасим Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close