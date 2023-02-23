Евдокия Даниловна
Место рожденияМорд. Канадей, Россия
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Морд. Канадей, Россия
Бракосочетание
12.?.1868
Рождение ребёнка
09.10.1870
Дочь: Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.1872
Сын: Дорогов Митрофан Родионович
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Феодсия Родионовна
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1879
Сын: Дорогов Сергей Родионович
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.03.1882
Дочь: Мария Родионовна
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1884
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1886
Сын: Дорогов Андрей Родионович
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1890
Сын: Дорогов Анисим Родионович
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Дорогов (выд. 6.09.37.) Максим Родионович
Отец ребёнка: Дорогов Родион Дмитриевич
Бракосочетание
09.?.1900
Смерть
Неизвестно