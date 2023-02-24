(Дорогова) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дорогова) Мария Родионовна

(Дорогова) Мария Родионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882

Отец: Дорогов Родион Дмитриевич

Мать: Евдокия Даниловна

Бракосочетание
16.?.1900

Муж: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Матвеев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1912

Дочь: Алесандра Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Семаева Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
27.09.1919

Сын: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close