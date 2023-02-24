(Дорогова) Мария Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882
Отец: Дорогов Родион Дмитриевич
Мать: Евдокия Даниловна
Бракосочетание
16.?.1900
Рождение ребёнка
06.02.1901
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1912
Дочь: Алесандра Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Семаева Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
27.09.1919
Смерть
Неизвестно