Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич 26.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.11.1914

умер 30.06.2007

Мать
(Дорогова) Мария Родионовна28.03.1882 г.р.
Отец
Матвеев Св Во О Бр 14.12.1938 Алексей Гаврилович16.03.1882 г.р.
Супруги
Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна25.11.1913 г.р.
Дети
Матвеев Николай Степанович14.12.1936 г.р.
Матвеев Иван Степанович27.09.1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1914

Отец: Матвеев Св Во О Бр 14.12.1938 Алексей Гаврилович

Мать: (Дорогова) Мария Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1936

Сын: Матвеев Николай Степанович

Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Матвеев Иван Степанович

Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1951

Сын: Матвеев Александр Степанович

Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Смерть
30.06.2007

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