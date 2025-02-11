Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич
мужской, родился 26.11.1914
умер 30.06.2007
Мать(Дорогова) Мария Родионовна28.03.1882 г.р.
ОтецМатвеев Св Во О Бр 14.12.1938 Алексей Гаврилович16.03.1882 г.р.
Супруги
Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна25.11.1913 г.р.
Дети
Матвеев Николай Степанович14.12.1936 г.р.
Матвеев Иван Степанович27.09.1944 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
26.11.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1936
Сын: Матвеев Николай Степанович
Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1944
Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1951
Сын: Матвеев Александр Степанович
Мать ребёнка: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна
Смерть
30.06.2007