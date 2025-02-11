Матвеев Николай Степанович 14.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Николай Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.12.1936

умер 17.03.2013

Отец
Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич26.11.1914 г.р.
Мать
Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна25.11.1913 г.р.
Супруги
(Романова) Раиса Максимовна21.08.1936 г.р.
Дети
Матвеев Виктор Николаевич22.01.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936

Отец: Матвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич

Мать: Матвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Романова) Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
13.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
22.01.1962

Сын: Матвеев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Романова) Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
20.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
20.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Раиса Максимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.03.2013

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