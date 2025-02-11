Матвеев Николай Степанович
мужской, родился 14.12.1936
умер 17.03.2013
ОтецМатвеев Св Во 11.12.1934 Степан Алексеевич26.11.1914 г.р.
МатьМатвеева (Сюлаева) Евдокия Николаевна25.11.1913 г.р.
Супруги
(Романова) Раиса Максимовна21.08.1936 г.р.
Дети
Матвеев Виктор Николаевич22.01.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1960
Рождение ребёнка
22.01.1962
Сын: Матвеев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: (Романова) Раиса Максимовна
Рождение ребёнка
20.12.1968
Рождение ребёнка
20.12.1968
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.03.2013