(Дорогова) Евдокия Родионовна 04.08.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Евдокия Родионовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.08.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 17.01.1899, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
Мать
Дорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
Супруги
Османов-Афанасьев Павел Иванович1873 г.р.
Дети
Георгий Павлович01.11.1894 г.р.
(Елена) Евгения Евгения/ Елена14.12.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1873

Отец: Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич

Мать: Дорогова Евдокия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.11.1891

Муж: Османов-Афанасьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Георгий Павлович

Отец ребёнка: Османов-Афанасьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1896

Дочь: (Елена) Евгения Евгения/ Елена

Отец ребёнка: Османов-Афанасьев Павел Иванович

Смерть
17.01.1899
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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