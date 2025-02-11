(Дорогова) Евдокия Родионовна
женский, родилась 04.08.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 17.01.1899, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
МатьДорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
Супруги
Османов-Афанасьев Павел Иванович1873 г.р.
Дети
Георгий Павлович01.11.1894 г.р.
(Елена) Евгения Евгения/ Елена14.12.1896 г.р.
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Рождение
04.08.1873
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1891
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Георгий Павлович
Отец ребёнка: Османов-Афанасьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1896
Дочь: (Елена) Евгения Евгения/ Елена
Отец ребёнка: Османов-Афанасьев Павел Иванович
Смерть
17.01.1899
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область