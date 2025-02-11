(Дорогова) Феодсия Родионовна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Феодсия Родионовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1876, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 17.12.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
Мать
Дорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич

Мать: Дорогова Евдокия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.12.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.