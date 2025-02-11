(Дорогова) Феодсия Родионовна
женский, родилась 1876, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 17.12.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов Родион Рекрут В 1853 Дмитриевич1832 г.р.
МатьДорогова Евдокия Даниловна1848 г.р.
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Место
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Рождение
1876
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область